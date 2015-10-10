Количество жертв теракта в Анкаре выросло до 86 человек (фоторепортаж)

Как передает Газета.ру со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в министерстве здравоохранения Турции.

Ранее сообщалось о 30 погибших.

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Как сообщал УНИАН, два взрыва произошли в Анкаре на месте проведения митинга «Труд. Мир. Демократия».

ЕС и НАТО осудили действия террористов в Анкаре и выразили поддержку турецкому народу.