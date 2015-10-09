Жертвами давки во время хаджа стали более 1,2 тысячи человек - независимые подсчеты

Как передает радио «Свобода», такие подсчеты основаны на сообщениях из разных стран, чьи граждане стали жертвами давки во время паломничества.

Это гораздо больше, чем официально подтвержденное властями Саудовской Аравии количество - 769 погибших.

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В частности, Иран сообщил, что потерял 464 своих сограждан. Египет сообщил о 148 погибших, Индонезия - о 120.

Значительное количество смертей вызвало в адрес Саудовской Аравии со стороны Ирана неоднократные обвинения в некомпетентности и плохой организации паломничества.