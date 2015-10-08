НАТО решило создать штабы в Венгрии и Словакии - Столтенберг
15:21, 08 октября 2015Мир
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Министры обороны стран - членов НАТО решили создать штабные ячейки альянса в Венгрии и Словакии, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
REUTERS
"Сегодня мы одобрили планы по созданию двух дополнительных подразделений об интеграции, в Венгрии и Словакии", - заявил Столтенберг после заседания Североатлантического альянса на уровне министров обороны, сообщает РИА Новости.
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Напомним, ранее Столтенберг заявил, что Альянс в случае необходимости готов развернуть свои силы на Юге, в том числе в Турции.
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