НАТО решило создать штабы в Венгрии и Словакии - Столтенберг

"Сегодня мы одобрили планы по созданию двух дополнительных подразделений об интеграции, в Венгрии и Словакии", - заявил Столтенберг после заседания Североатлантического альянса на уровне министров обороны, сообщает РИА Новости.

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Напомним, ранее Столтенберг заявил, что Альянс в случае необходимости готов развернуть свои силы на Юге, в том числе в Турции.