Блок национальных сил просит отреагировать на территориальные претензии Румынии

Блок национальных сил Буковины обратился в Европарламент с просьбой дать оценку попыткам Румынии “делить границы Европы” и претензиям на украинские земли - Южную Бессарабию и Северную Буковину.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН член совета Блока, депутат Черновицкого областного совета Петр КОБЕВКО.

По его словам, Блок национальных сил Буковины, в состав которого входят шесть областных партийных организаций – Народного руха Украины, УРП «Собор», Украинской народной партии, ВО «Свобода», Конгресса украинских националистов и УНА-УНСО, – протестует против высказываний Президента Румынии Траяна БЕСЕСКУ относительно передачи Южной Бесарабии Молдове, а Северной Буковины – Румынии и требует от Президента Украины, парламента и правительства отреагировать на это заявление.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО отреагировал на заявление о возможном присоединении юга Украины к Молдове. «Вопрос территориальной целостности Украины не является предметом обсуждения», - сказал он в интервью еженедельнику “Зеркало недели” № 15 (19 - 25 апреля в 2008 г.), комментируя заявление Президента Румынии Т.БЕСЕСКУ о возможном присоединении юга Украины к Молдове. «Мы исходим из того, что вопрос границ, территориальной целостности государств не является предметом обсуждения», - подчеркнул министр.

В.ОГРЫЗКО отметил, что МИД Украины обратилось к румынской стороне за разъяснениями по поводу распространенного в СМИ заявления Т.БЕСЕСКУ. До получения разъяснений от Румынии украинское МИД официально не будет комментировать этот вопрос.

Он также выразил сожаление по поводу того, что не все в Румынии поддерживают идею подписания румынско-молдавского договора о границе и даже договора о дружбе. «Украина исходила и исходит из того, что Молдова - это суверенное, независимое государство», - подчеркнул В.ОГРЫЗКО.