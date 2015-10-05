НАТО необходимо вернуться от "холодной войны" к принципу отпугивания - американский журналист

Необходимо реформировать НАТО и вернуться от "холодной войны" к принципу отпугивания, а также Европе следует серьезнее отнестись к вопросу информационной войны.

Об этом заявила Энн Эпплбаум, эксперт по Восточной Европе и лауреат Пулитцеровской премии, газете Presse am Sonntag, передает Die Presse.

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Как пишет Die Presse, когда в НАТО и Пентагоне проигрывали сценарии российских атак на страны Балтии, в конце всегда проигрывают страны НАТО - в основном потому, что россияне из Калининграда и Крыма могут заблокировать военный транспорт.

"НАТО трудно отбить полноценное вторжение, разве что мы будем готовы к быстрой эскалации. Да. Так начинаются мировые войны", - утверждает эксперт.

Эпплбаум предлагает реформировать НАТО и вернуться от холодной войны к принципу отпугивания.

"Для этого необходимо оружие и военные базы в Центральной и Восточной Европе. Кроме того, мы должны серьезнее отнестись к вопросу информационной войны. По всей Европе Россия использует деньги, коррупцию и веб-сайты, чтобы изменить нашу политику", - заявила она.

Полное интервью Энн Эпплбаум читайте в проекте УНИАН "Зарубежная пресса".