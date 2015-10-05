Энн Эпплбаум: "Так начинаются мировые войны" - Die Presse

Военные действия России в Сирии и Украине вытекают из западной бессистемности, говорит Энн Эпплбаум, эксперт по Восточной Европе и лауреат Пулитцеровской премии, газете «Presse am Sonntag». Владимир Путин использует при этом старые методы НКВД.

Интервью Оливера Гримма с Энн Эпплбаум опубликовано на сайте австрийской газеты Die Presse.

Чего хочет достичь президент России Владимир Путин своим вмешательством в Сирии?

Энн Эпплбаум: Во-первых, это отвлекает внимание Запада от Украины. Во-вторых, российские СМИ перестали говорить об Украине; в настоящее время они полностью сосредоточены на Сирии. Результатом политики Путина в отношении Украины стал только этот затяжной конфликт, в котором для России не предвидится положительного исхода. В-третьих, я думаю, что ему не интересны ни сирийцы, ни Асад, в частности, но он хочет избежать телевизионных сюжетов, когда разгневанные толпы штурмом возьмут дворец Асада и бросят его в тюрьму. Путин хочет укрепить автократа Асада, чтобы предотвратить возможность революции в России.

Он действует с позиции силы или слабости?

Особенностью России является то, что она одновременно сильная и слабая. Путин контролирует гораздо больше рычагов власти, чем мы можем себе представить на Западе. Это, как если бы президент Обама контролировал Exxon, «Нью-Йорк Таймс», CNN, ЦРУ, ФБР и Конгресс. Путин настолько силен, что может диктовать сообщения средствам массовой информации, потому что он может использовать свою тайную полицию и армию, а на Западе это невозможно. Но он также слабый, потому что экономика страны ослаблена. А страна коррумпирована насквозь. Деньги потрачены впустую. В стране царит ощущение упадка.

Многие люди считают Путина гениальным кукольником. Другие утверждают, что у него нет плана, он просто бросает кости и смотрит, что произойдет. Путин – великий стратег или игрок?

Возможно, у него не план, а стратегия. Она заключается в следующем: оставаться у власти, показав российскому народу, что сила и возрождение России зависят от него лично. Более того, я думаю, что он спонтанно хватается за возможности. Это старый российский способ проводить внешнюю политику. Сталин поступал также. У нас на Западе это по-другому, у нас нет никакой стратегии. Мы не думаем геополитически. Мы не обдумываем то, чего хотим достичь в мире, а работаем над вопросом о том, что нам нужно конкретно для этого сделать. Вот почему Путин может сбить нас с толку.

Способствовало ли правительство США укреплению Путина на мировой арене?

Да. Обама оставил такое впечатление, будто он хочет забрать Америку с мировой арены и сократить степень военного вмешательства за рубежом. Это открыло вакуум. И если поэтому в Сирии нет убедительной западной стратегии, Путин может вмешаться и сделать то, что делает сейчас.

С одной стороны, Обама, медлительный человек, с другой стороны, Джон Керри, дипломатический работник на тяжелой службе: Можете ли вы распознать внешнеполитическую доктрину Обамы?

Всегда от американского правительства можно было услышать различные шумы. Но это правда: В Вашингтоне царит чувство усталости. Разумное стремление Обамы отойти, позволить другим людям довести дело до конца и принимать решения, усилило это чувство хаоса и нерешительности. Возможно, он не видит военного решения в Сирии, - но он также не разработал дипломатического решения. В украинском кризисе, который однозначно является военным конфликтом, у которого есть военное решение, он отступил и оставил эту проблему Ангеле Меркель.

Вы подробно исследовали и писали о захвате Сталиным власти в Центральной и Восточной Европе после 1944 года и советской системе ГУЛАГ. Насколько эти исследования помогают Вам понять Путина?

Когда я увидела вторжение в Крыму, с солдатами и транспортом без знаков различия, которые захватывали мэрии и радиостанции в одном городе за другим, я сказала себе: Я точно знаю, что происходит, - потому что то же самое произошло в 1944 и 1945 в таких странах, как Польша. Это план НКВД. Они тогда также приехали в форме и на транспорте без знаков различия, утверждая, что пришли как освободители или как функционеры Коммунистической партии Польши, в то время как на самом деле это были россияне. Так, в мышлении о мире и внешней политике есть неразрывная связь: меньше с коммунистическим прошлым, чем с тактикой КГБ, НКВД, ЧК. Это обоснованно: Путин обучался в советском КГБ, и долго изучал его историю.

Одержал бы Путин так легко верх в риторическом бою, если бы Соединенные Штаты в 2003 году не вторглись в Ирак?

Нет. Путин не выдумывает ошибки и расколы на Западе. Он просто их усугубляет. Он не придумал Марин Ле Пен – но он ее поддерживает.

Также финансово.

Также финансово. Он не придумал Австрийскую партию свободы, но поддерживает ее, как часть пророссийской правой экстремистской сети в Европе.

Некоторые аналитики опасаются, что осень 2016 года, примерно во время президентских выборов в США, станет идеальным временем для Путина, чтобы начать гибридную атаку на три страны Балтии: Обама тогда ничего не сможет сделать, а новое правительство еще не будет в должности. Разделяете ли Вы эти опасения?

Да, такое возможно. Администрация Обамы уже устала и больше не предлагает никаких новых идей.

В НАТО и Пентагоне проигрывали сценарии российских атак на страны Балтии. В конце всегда проигрывают страны НАТО – в основном потому, что русские из Калининграда и Крыма могут заблокировать военный транспорт.

Это верно. НАТО трудно отбить полноценное вторжение, разве что мы будем готовы к быстрой эскалации.

Так начинаются мировые войны?

Да. Так начинаются мировые войны.

Как это предотвратить?

Реформировать НАТО и вернуться от холодной войны к принципу отпугивания. Для этого необходимо оружие и военные базы в Центральной и Восточной Европе. Кроме того, мы должны серьезнее отнестись к вопросу информационной войны. По всей Европе Россия использует деньги, коррупцию и веб-сайты, чтобы изменить нашу политику.

Некоторые страны ЕС, Австрия одна из них, относятся к Путину довольно дружелюбно. Хорошо ли это, если в Европе есть, так сказать, риторическая буферная зона, где можно общаться друг с другом?

Видите ли, я не против того, чтобы разговаривать друг с другом. Моя проблема с Австрией, в частности, это готовность отмывать российские деньги. Это одна из причин, почему Путин так долго остается у власти: потому что западные страны так охотно помогали воровать деньги у российского государства, уводить их из страны и отмывать.

Что следует делать Австрии?

Австрия должна прекратить отмывать российские деньги. Ради самой себя. Потому что в противном случае, Вы сами станете жертвой этой коррупции. Поддержка России для Австрийской партии свободы понятна, и, возможна также поддержка других социальных и политических групп. Если Вы хотите оставаться независимой страной, то должны это остановить.