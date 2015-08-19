В Европе начались крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны

Как сообщает британское издание The Telegraph, в учениях, которые начались 15 августа, принимают участие около 5 тысяч военнослужащих из 11 стран-союзниц НАТО.

В учениях задействованы десантники из Болгарии, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Испании, Великобритании и США. Учения проходят в Германии, Италии, Болгарии и Румынии.

Представители США 18 августа заявили, что союзники начали крупнейшие учения воздушно-десантных войск в Европе в то время, когда наблюдается усиление боев с участием пророссийских террористов на востоке Украины.

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Учения будут проходить в течение четырех недель - до 13 сентября. Они направлены помочь «силам высокой готовности» действовать в единстве и продемонстрировать возможности Альянса по быстрому размещению и управлению для поддержания безопасности в Европе.

Американские военные сообщили, что 26 августа более 1 тысячи парашютистов и оборудования с военных самолетов союзников приземлятся на немецкую военную базу в Хоенфельсе.

Как сообщал УНИАН, в конце июля в МИД РФ заявили, что совместные учения Украины и НАТО «способны поставить под угрозу срыва прогресс, который наметился в мирном урегулировании глубокого кризиса» на востоке Украины.