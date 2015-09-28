В Китае и Тайване срочно эвакуируют местных жителей из-за приближающегося супертайфуна (фоторепортаж)

По состоянию на 8:00 28 сентября, в городах Вэньчжоу, Тайчжоу, Чжоушань и Нинбо провинции Чжэцзян (Восточный Китай) срочно эвакуированы 80 тыс. 914 местных жителей в связи с приближающимся тайфуном "Дуцзюань", 22 тыс. 854 рыболовецких судна вернулись в порты или находятся в безопасных акваториях.

Об этом в понедельник сообщили в провинциальном Штабе по борьбе с наводнениями, тайфунами и засухой, пишет Синьхуа.

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Отмечается, что 5:00 27 сентября 21-й по счету в этом году тайфун "Дуцзюань" превратился в супертайфун. По прогнозу специалистов, 27-30 сентября в ряде провинций Восточного и Южного Китая пройдут проливные дожди. Количество осадков достигнет 100-350 мм, местами - 250-400 мм.

В связи с приближением тайфуна "Дуцзюань" в Восточном Китае задействован режим реагирования на чрезвычайные ситуации.

Lenta.ru со ссылкой на The Guardian сообщила, что на Тайване из-за супертайфуна «Дуцзюань» были эвакуированы почти 3 тыс. человек, большинство из которых туристы. Путешественников вывезли с популярных курортов, в частности с Зеленого острова и острова Лань, где в ближайшее время ожидается сильный порывистый ветер и грозы.

По данным обсерватории Гонконга, порывы ветра при тайфуне «Дуцзюань», которому присвоена максимальная степень опасности, могут достигать 227 километров в час.

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Ожидается, что тайфун пройдет вдоль побережья Японии, а после доберется до Тайваня. Согласно прогнозам, высота волн может достигать 13 метров.

Ранее в Японии из-за «Дуцзюань» были отменены около 100 внутренних авиарейсов.