Боевики "Исламского государства" атаковали подконтрольные Асаду территории

Об этом сообщает Reuters, пишет Лента.ру.

Отмечается, вслед за этим самолеты ВВС арабской страны нанесли удар по захваченным экстремистами территориям, рассказали агентству наблюдающие за развитием конфликта представители организации Сирийская обсерватория по правам человека.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин внес в Совет федерации предложение об использовании вооруженных сил за пределами территории России.

30 сентября, Совет федерации РФ дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии. В тот же день российские военно-воздушные силы нанесли первый авиаудар в Сирии.

Ряд иностранных СМИ сообщили о десятках жертв cреди мирного носеления, в том числе детей.

1 и 2 октября бомбардировки повторились.