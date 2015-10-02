В рефрижераторе на севере Франции нашли 31 сирийца

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает французская газета LeFigaro.

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Находку обнаружили на севере Франции в городке Гранд-Синте. Мигранты, среди которых был трехлетний ребенок, остались целы и невредимы, несмотря на то, что температура в грузовике была "меньше одного градуса".

Отмечается, что большинство найденных лиц - сирийцы по происхождению. Они не смогли сказать, как долго находились в рефрижераторе.

Как сообщалось, ранее в Австрии обнаружили грузовик с телами 71 мигранта, которые задохнулись в кузове.