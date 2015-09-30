В результате бомбардировок Франции в Сирии погибли 30 человек – правозащитники

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на Сирийский центр по соблюдению прав человека.

СМИ пишут, что от бомбардировок в Сирии российской авиацией пострадали такие районы, как: провинция Хомс - Taльбис, Растан; провинция Хама - Латамне, Кафр Зита; провинция Латакия – Гмам, Дейр Хана.

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Как сообщал УНИАН, ранее немецкий журналист Bild Джулиан Репке сообщил о 60 погибших.