В результате бомбардировок Франции в Сирии погибли 30 человек – правозащитники
18:12, 30 сентября 2015Мир
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В результате бомбардировки в Сирии погибли по меньшей мере 30 людей, в том числе 12 детей.
REUTERS
Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на Сирийский центр по соблюдению прав человека.
СМИ пишут, что от бомбардировок в Сирии российской авиацией пострадали такие районы, как: провинция Хомс - Taльбис, Растан; провинция Хама - Латамне, Кафр Зита; провинция Латакия – Гмам, Дейр Хана.
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Как сообщал УНИАН, ранее немецкий журналист Bild Джулиан Репке сообщил о 60 погибших.
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