Путин назвал причину войны в Сирии

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не собираемся погружаться в этот конфликт с головой», - заявил Путин.

Также российский президент отметил, что главной причиной возникновения сирийского конфликта является «бесцеремонное вмешательство извне».

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Путин подчеркнул, что тысячи выходцев из ЕС, России и постсоветских стран примкнули к боевикам, и в случае успеха операции в Сирии все они вернутся домой.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 сентября, Совет федерации РФ по обращению президента РФ Владимира Путина дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии.