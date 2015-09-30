Путин назвал причину войны в Сирии

17:11, 30 сентября 2015
Мир
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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не намерена начинать полномасштабное вовлечение в сирийский конфликт.

REUTERS

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не собираемся погружаться в этот конфликт с головой», - заявил Путин.

Также российский президент отметил, что главной причиной возникновения сирийского конфликта является «бесцеремонное вмешательство извне».

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Путин подчеркнул, что тысячи выходцев из ЕС, России и постсоветских стран примкнули к боевикам, и в случае успеха операции в Сирии все они вернутся домой.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 сентября, Совет федерации РФ по обращению президента РФ Владимира Путина дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии.

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