В РПЦ поддержали решение Путина, назвав бомбардировки России в Сирии "священной борьбой"

Об этом заявил в среду председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.

"Это решение соответствует международному праву и менталитету нашего народа, той миротворческой, нравственной, активной роли, которую Россия всегда играла в разных регионах мира, особенно на Ближнем Востоке… Борьба с терроризмом, борьба за справедливость и мир, за достоинство людей, которые испытывают вызов террора - это священная борьба", - сказал Чаплин.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 сентября, Совет федерации РФ по обращению президента РФ Владимира Путина дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии.