Франция испытала межконтинентальную баллистическую ракету

Во Франции произведен успешный испытательный пуск баллистической ракеты М51. Об этом сообщили 30 сентября в министерстве обороны республики, передает ТАСС.

"Испытания прошли в штатном режиме и выполнялись без ядерного боезаряда", - указали во французском оборонном ведомстве.

В качестве стартовой площадки использовался Испытательный центр Бискаррос в департаменте Ланд на юго-западе страны. Испытания проводили специалисты Главного управления по вооружениям Франции. Пуск был произведен в 10:28.

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"Ракета отслеживалась на протяжении всей фазы полета. Район ее падения находится в Северной Атлантике в нескольких сотнях километров от любого берега", - уточнили во французском минобороны.

М51 - французская твердотопливная баллистическая ракета последнего поколения, предназначенная для подводных лодок. При длине в 12 м массе в 56 т она может нести до шести ядерных боеголовок. Ракета была принята на вооружение в 2010 году, и на данный момент ею оснащены два стратегических подводных ракетоносца ВМС Франции.

Последний раз М51 испытывали в мае 2013 года. Тогда запуск с борта субмарины оказался неудачным - вскоре после старта ракета взорвалась в воздухе.