В сентябре Германия может зафиксировать рекордное количество прибывших мигрантов

Об этом заявил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". "Сентябрь станет рекордным месяцем этого года и вообще последних десятилетий", - подчеркнул министр, отметив, что точные цифры сможет назвать только через несколько дней.

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В то же время немецкое издание Bild, ссылаясь на источники в органах безопасности страны, сообщило, что в период с 5 по 27 сентября в Германию прибыли около 230 тыс. мигрантов.

Только в Баварии с начала месяца прибыли 169 400 мигрантов. Такие данные озвучил премьер-министр федеральной земли Горст Зеегофер. В понедельник, 28 сентября, по его словам, границу пересекли 10 тыс. мигрантов. "Речь идет о масштабах, которых мы не видели за целый год. Это подтверждение, что ситуация вышла из-под контроля", - отметил политик.

Цифры только одной Баварии уже побили месячный рекорд для всей страны: за август в Германии было зарегистрировано 104 460 новоприбывших мигрантов. В связи с этим премьер-министр Баварии призвал канцлера Германии Ангелу Меркель сделать заявление, которое бы стало сигналом по сокращению потока мигрантов. "Это обязанность политика - указать на ограниченные возможности для приема", - отметил он.

Поток мигрантов вырос с тех пор, как Ангела Меркель 5 сентября объявила о решении пропускать их без регистрации. На такой шаг она пошла из-за тяжелых условий, в которых мигранты оказались в Венгрии.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября, правительство Германии одобрилопакет мер, которые должны помочь справиться с ростом потока мигрантов. В частности, речь идет о распределении средств, необходимых на жилье и содержание мигрантов, ускорение процедуры рассмотрения заявления о получении статуса беженца. Кроме того, в пакете говорится о мерах, которые будут предприняты для обеспечения лучшей интеграции мигрантов.