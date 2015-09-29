Германия ужесточает правила предоставления убежища

Если закон будет одобрен парламентом и вступит в силу, то жители Косова, Черногории, Албании и Боснии не смогут ходатайствать о предоставлении убежища, поскольку Германия объявила эти страны безопасными, сообщает Русская служба ВВС.

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Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер также рекомендовал разработать закон, который позволил бы немецким властям в упрощенном порядке принимать решение о предоставлении убежища или об отказе в нём.

По предложению министра, любой мигрант, чья история выглядит недостоверной, может быть задержан прямо на границе и депортирован.