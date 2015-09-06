Меркель: Решение впустить мигрантов приняли для избежания кризиса
04:05, 06 сентября 2015Мир
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Правительства Венгрии и Германии сделали заявления, из которых следует, что их решение пропустить тысячи мигрантов через австо-венгерскую границу вопреки правилам Евросоюза не будет носить прецедентного характера.
REUTERS
По словам представителя канцлера Германии Ангелы Меркель, оно было принято, чтобы избежать кризиса, и является исключительным случаем, передает Би-би-си.
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В дальнейшем обе страны планируют придерживаться правила, гласящего, что мигранты, въезжающие в Евросоюз, должны регистрироваться и подавать просьбу о предоставлении статуса беженца в стране въезда.
Ранее УНИАН сообщал, что Австрия и Германия приняли тысячи мигрантов, сумевших пересечь венгерскую границу после того, как они несколько дней не могли покинуть Венгрию.
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