Правительство Германии выделит 4,1 миллиарда евро для нужд мигрантов

Как сообщил Reuters со ссылкой на собственные источники, такой договоренности достигли министр финансов страны Вольганг Шойбле и премьер-министры 16 федеральных земель. Объем помощи землям на содержание мигрантов в следующем году составит около 4 млрд евро. Это будет означать удвоение ранее обещанной суммы, передает украинская редакция "Немецкой волны".

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Средства будут предоставляться, исходя из расчета 670 евро на одного просителя убежища в месяц. На этот год предусмотрена дополнительная помощь со стороны правительства землям объемом миллиард евро, которые поступят в дополнение к уже согласованным выплатам.

Такие предварительные договоренности были достигнуты перед началом саммита по миграционному кризису. Он проходит 24 сентября в столице Германии. В нем принимают участие правительство в полном составе во главе с канцлером Ангелой Меркель, а также премьер-министры всех 16 федеральных земель страны.

Одной из главных тем повестки дня и является вопрос финансовой поддержки со стороны правительства федеральным землям как на этот, так и на будущий год.