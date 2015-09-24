Из-за мигрантов население Германии возросло до 81,2 миллиона человек

Миграция стала основным движущим фактором роста численности населения Германии в 2014 году, сообщила пресс-служба статистического ведомства. По данным учреждения, в прошлом году количество населения Германии достигла отметки в 81,2 млн человек. Прирост населения составил всего 430 тыс. лиц. Это - самый высокий показатель с 1992 года, когда прирост составил 700 тыс. лиц, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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Отмечается, что в 2014 году в Германию прибыло на 550 тыс. больше людей, чем выехало из нее. В 2013 году положительное миграционное сальдо составляло 429 тыс. лиц.

В отчете ведомства отмечается, что в течение 2014 года в Германии умерло на 153 тыс. людей больше, чем родилось. По сравнению с годом ранее, отрицательная диспропорция между количеством новорожденных и смертельных случаев сократилось. В 2013 году дисбаланс составлял 212 тыс.

Наибольший прирост населения зафиксировали в 2014 году в таких федеральных землях, как Бавария (плюс 87 тыс.), Баден-Вюрттемберг (плюс 85 тыс.) и Северный Рейн-Вестфалия (плюс 66 тыс.).