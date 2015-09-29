В сирийский порт прибыл российский паром с белыми грузовиками и неизвестным грузом - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, сведения были взяты из открытых баз данных, которые фиксируют прибытие судов в порты Сирии и их отправление. Данную информацию, как сообщается, также подтвердил источник, собирающий информацию о перемещении морских грузов для нужд разведки.

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В сообщении говорится, что по дороге судно зашло в порт Новороссийска, где коммерческие причалы соседствуют с военно-морской базой. В этом порту на паром погрузили покрашенные в белый цвет грузовики.

Как сообщал УНИАН, ранее Россия перебросила в Сирию шесть бомбардировщиков Су-34.