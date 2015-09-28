Путин: РФ не планирует "прямо сейчас" вводить боевые войска в Сирию

Об этом заявил российский президент Владимир Путин перед запланированной на сегодня в рамках Генассамблеи ООН встречей с президентом США Бараком Обамой в интервью телеканалам CBS и PBS, передает радио "Свобода".

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"Россия не будет принимать участия в каких-либо военных действиях на территории Сирии или других государств. Ну, по крайней мере, мы не планируем этого «прямо сейчас»", – сказал Владимир Путин.

Российский президент также раскритиковал политику США в Сирии, заявив, что американская военная поддержка сирийских повстанцев не только "незаконная, но контрпродуктивная".

Сегодня в рамках работы Генассамблеи ООН в Нью-Йорке должна состояться встреча президентов России и США впервые более чем за год. Точное время этой встречи пока неизвестно, как и темы обсуждения, хотя российская сторона заявляла, чтоключевым будет вопрос Сирии и борьба с терроризмом. Темы переговоров полностью не раскрывают и в Белом доме.