Координация действий США и России в Сирии необходима для избежания возможных "инцидентов" - Столтенберг

Об этом завил заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

По его словам, пока "слишком рано, чтобы определить" планы России в Сирии, но нельзя не заметить усиление военного присутствия РФ, в том числе увеличение количества истребителей и систем ПВО.

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"Конечно, необходимо не допустить возможности возникновения ни одного "инцидента или случайности" между российскими войсками в Сирии и силами международной коалиции.

Столтенберг также призвал Россию сыграть "конструктивную роль в коалиции по борьбе с "ИГИЛ"".

Он отметил, что поддержка режима президента Сирии Башара Асада "не является конструктивным вкладом в поиск решения" проблемы.

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Как сообщал УНИАН ранее, Франция готова обсуждать совместные действия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" со всеми заинтересованными странами, в том числе с США, Россией, Ираном.