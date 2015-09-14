В Египте полицейские по ошибке расстреляли туристов
04:36, 14 сентября 2015Мир
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Египетские полицейские по ошибке открыли огонь по группе мексиканских туристов, в результате чего погибли, по меньшей мере, 12 человек.
Египетские полицейские по ошибке открыли огонь по группе мексиканских туристов / fb.ru
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на МВД Египта, передает Украинская правда.
Также отмечается, что среди погибших есть египетские гиды. Еще десять человек получили ранения, они были доставлены в больницу.
Сообщается, что военные приняли туристов за террористов.
В МВД Египта сообщают, что туристов не должно было быть в том районе, и их присутствие там было незаконным. Начато расследование происшествия.
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Ранее УНИАН сообщал, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сисси в воскресенье подписал расширенный закон по борьбе с терроризмом.
Египетские силы безопасности расстреляли группу иностранных туристов в Западной пустыне
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