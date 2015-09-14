В Египте полицейские по ошибке расстреляли туристов

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на МВД Египта, передает Украинская правда.

Также отмечается, что среди погибших есть египетские гиды. Еще десять человек получили ранения, они были доставлены в больницу.

Сообщается, что военные приняли туристов за террористов.

В МВД Египта сообщают, что туристов не должно было быть в том районе, и их присутствие там было незаконным. Начато расследование происшествия.

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Ранее УНИАН сообщал, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сисси в воскресенье подписал расширенный закон по борьбе с терроризмом.