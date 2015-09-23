В России возобновили расследование по делу о гибели членов царской семьи Романовых

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, данное уголовное дело было возбуждено в 1993 году в связи с обнаружением группового захоронения в окрестностях Екатеринбурга.

«В ходе работы по идентификации останков следствие пришло к выводу, что они принадлежат расстрелянным в ночь с 16 на 17 июля 1918 года членам Российского императорского дома - бывшему российскому императору Николаю II (Николаю Александровичу Романову), императрице Александре Федоровне Романовой, их детям – великим княжным Ольге Николаевне Романовой, Татьяне Николаевне Романовой и Анастасии Николаевне Романовой, а также лицам из свиты: лейб-медику Евгению Боткину, домашней девушке Анне Демидовой, повару Ивану Харитонову и лакею Алексею Труппу. После этого, в 1998 году уголовное дело было прекращено в связи со смертью лиц, совершивших преступление», - говорится в сообщении.

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При этом сообщается, что «29 июля 2007 года при проведении археологических раскопок во время поисков останков цесаревича Алексея Николаевича Романова и великой княжны Марии Николаевны Романовой к югу от места обнаружения девяти останков членов семьи Романовых и лиц из их окружения были найдены фрагменты костей и зубы двух человек (женщины и ребенка) с признаками воздействия высокой температуры. Для выяснения дополнительных обстоятельств гибели и захоронения членов царской семьи было возобновлено предварительное следствие в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Проведенными экспертными исследованиями и другими материалами уголовного дела установлено, что останки из захоронения принадлежат детям российского императора Николая II – Алексею Николаевичу Романову и Марии Николаевне Романовой. После этого было вновь принято решение о прекращении уголовного дела».

«По просьбе Русской православной церкви в июле 2015 году в соответствии с указанием председателя правительства РФ создана межведомственная рабочая группа по вопросам, связанным с исследованием и захоронением находящихся в Государственном архиве Российской Федерации останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии Романовых. Рабочей группой высказаны предложения о проведении дополнительных идентификационных исследований по объектам, ранее недоступным следствию, – останкам сестры Императрицы Александры Федоровны Романовой – великой княгини Елизаветы Федоровны, находящихся в городе Иерусалиме (Государство Израиль) и образцам крови деда Императора Николая II – Императора Александра II, погибшего во время террористического акта в 1891 году, которые находятся на его мундире. Для этого необходимо провести эксгумацию останков Императора Николая II (Романова) и Императрицы Александры Федоровны (Романовой) в Петропавловском соборе городе Санкт-Петербурга», - отметили в следственном комитете.

В пресс-службе добавили, что кроме того, в задачу следствия входит изучение архивных материалов, обнаруженных после 2011 года и связанных с «белогвардейским» следствием, проводившимся в 1918-1924 годах, а также с судьбой вещественных доказательств по данному уголовному делу. Руководством Следственного комитета принято решение о возобновлении предварительного расследования для проведения указанных исследований и следственных действий.