Британский лорд: что с того, что мой прапрадед воевал в Крыму

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"Я согласен с нашим министром иностранных дел, что это взятие Крыма является нарушением международных норм. Это является нарушением Будапештского меморандума и поэтому это неприемлемо", - заявил лорд.

По его мнению, очень долгая историческая связь России с Крымом не вызывает сомнений, но не является поводом для военного вторжения.

Читайте такжеВ России задумались о последствиях признания незаконным включения Крыма в состав Украины в 1954 году"Это не дает России права действовать по отношению к Крыму так, как она поступила. Ну, и что с того, например, что мой прапрадед воевал во время Крымской войны в 19-м веке против царской армии? Сегодня также много говорят, что должно быть с Севастополем как военно-морской базой. Но все эти исторические моменты не могут скрыть факт незаконных действий российского государства", - считает Хилтон.

Он подчеркнул неприемлемость захвата полуострова военной силой.

"Если бы Россия чувствовала, что имеет серьезное право на Крым, она должна была бы вести переговоры относительно Крыма с Украиной, а не забирать Крым, ссылаясь на «референдум». Ведь этот «референдум» был организован за очень короткий промежуток времени. И люди в Крыму не имели возможности проводить политическую кампанию, агитацию, открыто обсуждать и не могли никоим образом нормально подготовиться к референдуму", - сказал британский лорд.