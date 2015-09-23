В Сирии террорист-смертник заплакал, сидя в заминированном бронетранспортере (видео)

В Интернете появилась видеозапись последних минут жизни террориста-смертника, где он плачет перед отправкой на подконтрольную войскам Асада территорию в районе города Фуа (провинции Идлиб), сообщает Daily Mirror.

Ролик показывает, как напуганный террорист Джафар аль-Таяр, родом из Узбекистана, забирается в загруженный взрывчаткой бронетранспортер, после чего начинает плакать от страха, его утешают провожающие боевики.

Один из них говорит: "Джафар, брат мой, не бойся. Когда тебе страшно, думай об Аллахе".

"Мне просто страшно, что у меня не получится", - отвечает Джафар.

Впрочем, видеозапись показывает, что у него все получилось – в финале всю местность сотрясает мощный взрыв, а камера террористов фиксирует столб черного дыма на месте терракта.

На видео голос за кадром называет Джафара "первым моджахедом-добровольцем (воином Джихада) Мавераннахра". В статье отмечается, что этим термином террористы обозначают местность в Центральной Азии на территории современных Узбекистана, Таджикистана, южного Кыргызстана и юго-западного Казахстана.

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Подчеркивается, что исламские группировки, в том числе "Исламское государство", часто используют бойцов-иностранцев в качестве террористов-смертников.