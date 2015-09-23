Российские СМИ сообщили, что Обама таки встретится с Путиным в Нью-Йорке
18:16, 23 сентября 2015Мир
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Встреча президентов США и РФ Барака Обамы и Владимира Путина во время визита главы российского государства в ООН на следующей неделе состоится.
REUTERS
Об этом сообщил информированный источник, передает ТАСС.
Президент РФ примет участие в юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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В понедельник, 28 сентября, он выступит в рамках общеполитической дискуссии. Запланирована также его встреча с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что с большой долей вероятности во время выступления на Генассамблее ООН президент России обратится к теме Сирии и борьбе с «Исламским государством».
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