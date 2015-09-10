Песков рассказал, с чем Путин выступит на Генассамблее ООН

Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он также не исключил встречи Путина с Папой Римским Франциском в Нью-Йорке. «Двусторонние встречи прорабатываются. Все происходит в цейтноте. Сейчас конкретно в графике такой встречи нет», — уточнил представитель Кремля.

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Встреча Путина и президента США Барака Обамы «на полях» Генассамблеи, по словам Пескова, пока не планируется.

28 августа Путин утвердил своим распоряжением состав делегации Российской Федерации для участия в работе 70-й сессии Генассамблеи ООН, которая состоится в конце сентября в Нью-Йорке. В расписании юбилейной сессии ООН запланировано сразу два выступления президента России: на саммите по устойчивому развитию и в программе общих дебатов в первый день работы.

70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начнется 15 сентября. 25-27 сентября пройдет саммит, на котором должны быть приняты глобальные цели в области устойчивого развития на период 2015 года. Они придут на смену Целям тысячелетия, принятым в 2000-м. 28 сентября откроется общеполитическая дискуссия, где смогут выступить представители всех 193 государств — членов ООН.

Путин выступал на открытии Генассамблеи ООН в 2000, 2003 и 2005. На юбилейной, 60-й, сессии он призвал к реформированию международной организации и повышению эффективности ее Совбеза. При этом президент России также напомнил об опасности терроризма.