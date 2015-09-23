Иракцы начинают отзывать свои заявки на предоставление убежища в Финляндии

Поток просителей убежища из Ирака и других стран не иссякает, но уже появились первые признаки того, что не для всех Финляндия оказалась страной обетованной, сообщает yle.fi.

За последние недели число просителей убежища, отозвавших свои заявки, увеличилось, хотя по-прежнему мигранты, желающие уехать из Финляндии, составляют лишь малую долю от всех прибывших в Финляндию беженцев.

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По словам директора отдела по вопросам просителей убежища Иммиграционной службы Эско Репо, чаще всего свои заявки отзывают иракцы. Также в полиции Хельсинки обратили внимание на эту ситуацию. Некоторые из иракских беженцев отказались от намерения просить убежища в Финляндии в процессе регистрации.

Точных своевременных данных об этом, однако, пока нет.

В северном городе Торнио, через который в страну прибывает основной поток мигрантов, в полиции заметили, что за последние дни десятки мигрантов отказались от регистрации в Финляндии. В минувшие выходные сообщалось о том, что три автобуса с мигрантами из шведского Лулео повернули обратно.

В Иммиграционной службе заметили, что в эпоху интернета мигранты могут быстро менять свои планы. В соцсетях идет бурное обсуждение того, в какие страны стоит ехать, а в какие – нет. Про Финляндию говорят и хорошее, и плохое.

Например, на популярной среди иракцев странице Фейсбука в понедельник давали советы о том, что вместо Финляндии стоит поехать в Швецию, Данию или Германию.

«Работа? В Финляндии с этим плохо. Хочешь найти работу? Поезжай в Германию или Данию.»

«Финляндия: длинные очереди в большие города. Быстро переехать в большой город? Надо ехать в Швецию или Германию.»

«В Финляндии очень медленный процесс выдачи разрешений. В этом году приехало много беженцев. Все делается ужасно медленно.»

«Зачем потратил столько денег и приехал в Финляндию?»

"Эй, товарищи, я в недоумении. Эти люди приехали в Европу, а уже через пять дней после снятия отпечатков пальцев просят о добровольном возвращении на родину! Странно, если учесть, что они перенесли такие тяготы и достигли своей цели", – пишет он.

"Подумай, брат, о других, ты сюда приехал ради прикола, а другие – ради воссоединения с семьей и будущего своих детей. Те, кто проводит собеседования, теперь будут думать, что большинство из приехавших в Европу не нуждаются в защите, а приезжают просто так", - пишет иракец, обращаясь к соотечественникам.

В соцсетях даются четкие советы относительного того, как вести себя с финскими властями. Есть и много откровенно неверной информации. На многих страницах на арабском языке пишут о том, что в Финляндии легко найти хорошо оплачиваемую работу и жилье.

Директор отдела по вопросам просителей убежища Иммиграционной службы Эско Репо говорит, что источником неверной информации могут быть контрабандисты.

"Это может быть связано с их бизнесом. Это способ заставить людей платить за транспортировку", – говорит Репо.