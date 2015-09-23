Сообщение о заложенной в парламенте Бельгии бомбе оказалось ложным - СМИ

15:47, 23 сентября 2015
Мир
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Сообщение о бомбе, заложенной в парламенте Бельгии, оказалось ложным.

H0XH4 / twitter.com

Об этом со ссылкой на бельгийский телеканал RTL сообщает ТАСС.

"После тщательной проверки здания полиция не обнаружила взрывного устройства. Служащие и депутаты смогли вернуться к работе около полудня (13:00 по Киеву)", - отметил телеканал.

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Как известно, в среду утром неизвестный позвонил в здание федерального парламента Бельгии и сообщил о заложенной там бомбе. Полиция немедленно провела эвакуацию всех сотрудников. Также была проведена эвакуация в соседнем здании, где находится парламент франкоязычного языкового сообщества Бельгии. Вокруг зданий был установлен периметр безопасности.

По сообщению телеканала, полиция занимается установлением личности телефонного хулигана.

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