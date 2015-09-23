Здание парламента в Брюсселе эвакуируют из-за угрозы взрыва
10:59, 23 сентября 2015Мир
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В здании Палаты представителей Бельгии в Брюсселе происходит эвакуация.
Эвакуация проходит по причине угрозы бомбы / H0XH4 / twitter.com
Об этом в своем Twitter сообщил один из парламентариев.
По словам парламентария, эвакуация проходит по причине угрозы бомбы. В настоящее время эвакуированы все люди, находящиеся в старой части здания.
Alerte à la bombe @LaChambreBE le personnel rassemblé dans le parc royal pic.twitter.com/pty9SfKt83
— Jean-Marc Nollet (@jmnollet) September 23, 2015
Кроме того, в целях безопасности закрыты ворота для предотвращения проникновения людей на территорию парламента.
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Сотрудники парламента собрались в королевском парке и ждут дальнейших указаний.
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