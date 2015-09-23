Здание парламента в Брюсселе эвакуируют из-за угрозы взрыва

10:59, 23 сентября 2015
Мир
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В здании Палаты представителей Бельгии в Брюсселе происходит эвакуация. 

@H0XH4 / twitter.com

Об этом в своем Twitter сообщил один из парламентариев.

По словам парламентария, эвакуация проходит по причине угрозы бомбы. В настоящее время эвакуированы все люди, находящиеся в старой части здания.

Кроме того, в целях безопасности закрыты ворота для предотвращения проникновения людей на территорию парламента.

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Сотрудники парламента собрались в королевском парке и ждут дальнейших указаний.

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