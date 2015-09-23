Здание парламента в Брюсселе эвакуируют из-за угрозы взрыва

Об этом в своем Twitter сообщил один из парламентариев.

По словам парламентария, эвакуация проходит по причине угрозы бомбы. В настоящее время эвакуированы все люди, находящиеся в старой части здания.

Alerte à la bombe @LaChambreBE le personnel rassemblé dans le parc royal pic.twitter.com/pty9SfKt83 — Jean-Marc Nollet (@jmnollet) September 23, 2015

Кроме того, в целях безопасности закрыты ворота для предотвращения проникновения людей на территорию парламента.

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Сотрудники парламента собрались в королевском парке и ждут дальнейших указаний.