Марин Ле Пен предстанет перед судом по обвинению в расизме

Марин Ле Пен придется отвечать за свои слова во время митинга в Лионе, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters. Французские власти возбудили дело против нее в 2011 году, после того как она сравнила молитвы мусульман на улицах с нацистской оккупацией Франции. "Я извиняюсь, но для тех, кто действительно хотел поговорить про Вторую Мировую войну, если мы говорим об оккупации, мы могли бы поговорить об этом (уличные молитвы мусульман), потому что это явно оккупация территории", - заявила она тогда. "Нет танков, нет солдат, но это оккупация, в любом случае, и она давит на людей", - добавила она.

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Стоит отметить, что Марин Ле Пен с возмущением отреагировала на новость о необходимости явиться в суде. "Это-скандал, что политический лидер может быть осужден за то, что высказал свои убеждения. Те, кто осуждают незаконное поведение фундаменталистов с большей вероятностью могут быть вызваны в суд, чем фундаменталисты, которые ведут себя незаконно", - заявила она в комментарии агентству.

Напомним, ранее сообщалось, что отец французского политика Жан-Мари Ле Пен предстанет перед судом за высказывания о том, что газовые камеры были "лишь деталью" Второй мировой войны.