Основатель "Национального фронта" Ле Пен создал новое политическое движение
21:47, 05 сентября 2015Мир
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Основатель французского "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен, ранее исключенный из этой партии, заявил о создании новой политической структуры под названием "Сине-бело-красное объединение".
О намерении создать новую партию политик говорил еще в мае \ 112.ua
Заявление 87-летнего ветерана французской политики прозвучало в Марселе. Партия получила свое название в соответствии с цветами французского флага, передает Би-би-си.
Читайте такжеОснователя "Национального фронта" Ле Пена исключили из партии"Я предлагаю нам объединиться, вы не будете сиротами в нашем сине-бело-красном движении. Мы будем работать в том же направлении, что и "Национальный фронт", и при этом не принадлежать ему", - сказал Жан-Мари Ле Пен.
О намерении создать новую партию политик говорил еще в мае.
В конце августа исполнительное бюро французской партии "Национальный фронт", которым руководит его дочь Марин Ле Пен, исключило его из своих рядов.
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