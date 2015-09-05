Основатель "Национального фронта" Ле Пен создал новое политическое движение

Заявление 87-летнего ветерана французской политики прозвучало в Марселе. Партия получила свое название в соответствии с цветами французского флага, передает Би-би-си.

Читайте такжеОснователя "Национального фронта" Ле Пена исключили из партии"Я предлагаю нам объединиться, вы не будете сиротами в нашем сине-бело-красном движении. Мы будем работать в том же направлении, что и "Национальный фронт", и при этом не принадлежать ему", - сказал Жан-Мари Ле Пен.

О намерении создать новую партию политик говорил еще в мае.

В конце августа исполнительное бюро французской партии "Национальный фронт", которым руководит его дочь Марин Ле Пен, исключило его из своих рядов.