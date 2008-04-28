НАТО считает, что российские войска должны покинуть Грузию

Все страны-члены Североатлантического альянса считают, что российский миротворческий контингент должен покинуть зону грузино-абхазского конфликта, сказал официальный представитель НАТО Джеймс АППАТУРАЙ в интервью грузинским телекомпаниям в Брюсселе.

"Страны НАТО думают, что из зоны конфликта должны быть выведены российские миротворческие силы. На данном этапе мы не можем сказать, что их заменят войска НАТО, но мы заявляем, что вывод этих "голубых касок" необходим", - сказал Дж.АППАТУРАЙ.

По его словам, в ходе заседания в штаб-квартире НАТО в формате "26+1" (НАТО+Грузия), было еще раз заявлено о признании территориальной целостности Грузии всеми членами Альянса.

"На сегодняшней встрече главным вопросом было сохранение безопасности в зоне грузино-абхазского конфликта. Все 26 стран-членов НАТО сегодня подтвердили, что поддерживают территориальную целостность Грузии и считают, что Абхазия является неотъемлемой частью Грузии", - подчеркнул Дж.Аппатурай.

Официальный представитель Альянса призвал международное сообщество защитить суверенитет Грузии.

Со своей стороны, исполняющий обязанности министра иностранных дел Грузии Давид БАКРАДЗЕ, после заседания "26+1" в беседе с грузинскими СМИ заявил, что Грузия получила поддержку всех членов НАТО в вопросе вокруг Абхазии.

"В моей памяти это была первая встреча, когда все 26 стран-членов НАТО выступили и сделали однозначные заявления в поддержку Грузии. Была продемонстрирована единодушная позиция о том, что Россия должна изменить свое решение относительно конфликтных регионов Грузии, которое резко ухудшает ситуацию в зонах конфликтов", - сказал Д.БАКРАДЗЕ.

Как сообщалось, МИД РФ сообщил 6 марта 2008 года, что Россия отменила введенные в 1996 году торгово-экономические, финансовые и транспортные санкции в отношении Абхазии и предложила другим странам СНГ также выйти из режима ограничений в отношении непризнанной республики. Президент РФ Владимир ПУТИН 16 апреля поручил правительству разработать меры по оказанию предметной помощи населению Абхазии и Южной Осетии и взаимодействовать с фактическими органами власти непризнанных республик.

"Мы получили обещание, что на заседании Совета НАТО-Россия 30 апреля Альянс откровенно зафиксирует свою позицию по этим вопросам", - сказал Д.БАКРАДЗЕ.