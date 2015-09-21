Венгрия вслед за Данией начала отпугивать мигрантов объявлениями в газетах

В частности, потенциальных нелегальных мигрантов предупреждают, что в Венгрии незаконный въезд в страну может караться тюремным заключением.

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"Не верьте контрабандистам. Венгрия не позволит нелегальным иммигрантам проникать на свою территорию", - говорится в тексте объявления на английском и арабском языках.

Ранее подобные объявления размещали в газетах Ливана власти Дании.

В Ливане и Иордании, по данным ООН, находится более 2 млн сирийских мигрантов.