Иран не верит, что США могут применить против него военную силу

Нападение США на Иран маловероятно, так как в настоящее время американские военные "увязли" в Ираке и в Афганистане. Такую точку зрения высказал сегодня представитель иранского внешнеполитического ведомства Мохаммед Али Хоссейни, передает Associated Press. "Мы не думаем, что США планируют влезь в новую катастрофу, которая, как они сами понимают, повлечет за собой неблагоприятные последствия не только для региона, но и для мира в целом", - заявил он.

Он также достаточно саркастически отозвался об утверждении Вашингтона о том, что Тегеран увеличивает поставки вооружений боевикам в Ираке, отметив, что "если посчитать все подобные заявления США", такого оружия должно быть "гигантское и невероятное количество".

Эти комментарии М.Али Хоссейни стали ответом на недавнее заявление американского адмирала Майка Муллен, возглавляющего Объединенный комитет начальников штабов, о том, что Иран усиливает поддержку боевиков на территории Ирака. Адмирал сказал, что об этом свидетельствуют даты выпуска на оружии, захваченном на на недавно выявленных складах боевиков. В частности, по мнению М.Муллена, можно сделать вывод о том, что поток поставляемых Тегераном в Ирак вооружений все время увеличивается.

М.Муллен заявил также, что, по его мнению, США могут применить к Тегерану вооруженную силу в случае появления такой необходимости. Несмотря на то, что третий конфликт в регионе крайне нежелателен для Вашингтона, США обладают достаточной боеспособностью для соответствующей реакции, цитирует адмирала РосБизнесКонсалтинг.