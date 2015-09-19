В США считают, что Россия могла бы склонить президента Сирии Асада к переговорам

Об этом он сказал, выступая в Лондоне после переговоров с министром иностранных дел Великобритании Филиппом Гаммондом, передает "Радио Свобода".

Кроме того, госсекретарь США призвал союзников сирийского президента Россию и Иран принять свое влияние на него, чтобы убедить его пойти на такие переговоры.

По словам Керри, необходимо срочно возобновить усилия с целью найти политическое улаживание четырехлетней гражданской войны в Сирии и глубокого кризиса с беженцами из этой страны.

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Стоит отметить, что Вашингтон возглавляет международную коалицию против группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке, и Москва заявляет, что тоже намерена помочь бороться с «терроризмом». Но Запад и арабский мир поддерживают умеренную оппозицию к режиму Башара аль-Асада, которая воюет и против исламистов, и против режима; Россия же поддерживает именно режим Асада в его борьбе с противниками, которых сирийский президент называет «террористами» всех – и радикальных исламистов, и умеренные силы, которые имеют поддержку значительной части мира.

США и еще значительная часть Запада, а также арабский мир считают, что мирный процесс в Сирии должен привести к устранению власти авторитарного президента Башара аль-Асада и создания правительства национального единства без его участия.