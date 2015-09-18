США готовы провести "тактические" переговоры с Кремлем по Сирии

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что администрация президента Барака Обамы готова провести "тактические, практические дискуссии", касающиеся операций в Сирии и борьбы с группировкой "Исламское государство", передает "Голос Америки".

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Принятое решение свидетельствует о новой готовности Вашингтона к взаимодействию с Россией после нескольких месяцев прохладного отношения к российскому президенту Владимиру Путину в связи с его действиями в Украине и Сирии.

Диалог между российскими и американскими военными был фактически приостановлен в 2014 году в ответ на аннексию Москвой украинского Крыма.

Западные дипломаты говорят, что Владимир Путин, возможно, пытается добиться расположения Запада, играя на его желании покончить с кровавым конфликтом в Сирии, который вызвал поток беженцев в Европу.

Ожидается, что российский лидер воспользуется своим выступлением в Генеральной Ассамблее ООН позднее в этом месяце, чтобы призвать к дипломатическому решению конфликта, который позволит России сохранить ее бастион влияния на Ближнем Востоке.

До настоящего момента Белый дом отвергал предположения, что Барак Обама может встретиться с Владимиром Путиным на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Вместо этого администрация заявляла, что будет использовать переговоры на более низком уровне, чтобы призвать Россию сфокусировать свои действия в Сирии на противодействии группировке "Исламское государство".

"Мы ясно дали понять, что военные действия России в Сирии, если они используются для поддержки режима Асада, будут дестабилизирующими и контрпродуктивными", – сказал Джош Эрнест. "Учитывая это, мы неоднократно отмечали, что приветствовали бы конструктивный вклад российской стороны в коалицию, сражающуюся с ИГИЛ", – добавил он.

"Вот почему мы остаемся открытыми для тактических, практических дискуссий с русскими для достижения целей анти-игиловской коалиции и обеспечения безопасности операций коалиции", – пояснил Джош Эрнест.