США засекли в Сирии российские вертолеты, в том числе боевые - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне, пишет Лента.ру.

Как заявил один из источников, на аэродроме были зафиксированы как минимум четыре вертолета, в том числе боевые. Когда именно российские вертолеты прибыли в Сирию, неизвестно. Модели вертолетов не называются.

Как известно, ранее сообщалось о переброске российской артиллерии и семи танков Т-90 на аэродром в сирийской провинции Латакия. Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад опроверг эту информацию.

Читайте такжеПоддержка Россией режима Асада чревата затягиванием конфликта в Сирии - Керри

Пентагон заявлял об отправке в Сирию российских транспортных самолетов и вооруженных отрядов без опознавательных знаков. Официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби во вторник, 15 сентября, отметил, что у США есть инструменты для "дальнейшей изоляции России", если она будет поддерживать Асада.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "страна в международную изоляцию не попадет".

Как сообщал УНИАН, накануне председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия продолжит поставки оружия Сирии.