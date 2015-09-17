Обама выступил за постепенный подход к развитию отношений с Кубой

Об этом заявил президент США Барак Обама, выступая в Вашингтоне перед представителями деловых кругов, передает русская служба "Голоса Америки".

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Барак Обама отметил, что не рассчитывает на то, что преобразования на Кубе произойдут "в одночасье". Он подчеркнул также, что восстановление дипломатических отношений с островом, на котором существует коммунистический режим, откроет возможности для "смены поколений".

По словам Барака Обамы, до тех пор, пока Конгресс не отменит эмбарго,введенное в отношении Кубы, этот процесс будет постепенным и начнется с таких сфер, как телекоммуникации. Со временем это создаст возможности для расширения личных свобод и долгосрочных политических преобразований, подчеркнул президент.

Барак Обама заявил также, что США будут продолжать активный диалог с правительством Кубы по таким вопросам, как политические права и свободы.