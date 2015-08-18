США и Куба намереваются возобновить авиасообщение до конца года

Как сообщила в своей электронной версии газета Wall Street Journal, запуск коммерческих авиарейсов планируется к концу года, передает ТАСС. Это соглашение "позволит авиакомпаниям двух стран установить регулярное сообщение между США и Кубой, начиная с декабря этого года". Кроме того, как сообщает газета, президент США Барак Обама также намерен "предпринять дальнейшие шаги по смягчению ограничений на посещение Кубы американцами", несмотря на существующий уже более 50 лет запрет, снять который может лишь Конгресс.

Читайте такжеОбама намерен посетить Кубу до окончания президентского срока

Для граждан США любые туристические поездки на Кубу запрещены, позволительны только визиты, связанные с посещением родственников, образованием, журналистикой, а также групповые поездки в рамках так называемых культурных обменов. По данным Wall Street Journal, Обама хочет издать специальный, не требующий одобрения Конгресса исполнительный указ, который как раз распространит разрешение на поездки на Кубу с целью подобных культурных обменов на индивидуальных путешественников.

В настоящее время между США и Кубой осуществляется исключительно чартерное авиасообщение. Соответствующие рейсы совершаются из Нью-Йорка и из штата Флорида.

Напомним, отношения между двумя странами были заморожены в начале 1960-х годов, когда США разорвали дипломатические отношения с Кубой и ввели эмбарго на торговлю с этой страной. Некоторое потепление в дипломатических отношениях двух стран начало наблюдаться в декабре 2014 года. 17 декабря президент США Барак Обама официально заявил, что начинает политику по нормализации дипотношений с Кубой. В январе на Кубу впервые за 50 лет прибыла делегация Конгресса США. 21 и 22 января в Гаване прошли первые за полстолетия переговоры по нормализации дипотношений между США и Кубой. 11 марта была возобновлена прямая телефонная связь между двумя странами. 29 мая власти США официально исключила Кубу из списка спонсоров терроризма. 20 июля в Вашингтоне открылось посольство Кубы в США, а 14 августа в Гаване начало работу американское посольство.