Керри: переговоры о полной нормализации отношений США и Кубы начнутся в сентябре

Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Гавану госсекретарь США Джон Керри, передает ТАСС.

Правительство США не планирует корректировать свои иммиграционные нормы, действующие в отношении граждан Кубы и вызывающие протесты официальной Гаваны, заявил Керри.

Как признал госсекретарь, окончательная нормализация кубинско-американских связей должна предусматривать, в том числе, отмену одностороннего торгово-экономического эмбарго США. В связи с этим Керри в очередной раз подтвердил, что американская администрация призывает Конгресс США сделает шаги, необходимые для отмены эмбарго, то есть принять соответствующее законодательство. Однако, когда именно это может произойти, Керри не уточнил.

Читайте такжеФлаг Кубы впервые за полстолетия поднят над посольством в США

По его словам, исполнительная ветвь власти США "надеется в предстоящие дни" подготовить с правительством Кубы "дорожную карту", описывающую комплекс мер, которые необходимо реализовать сторонам, чтобы "выйти на следующий уровень". "Мы начнем проводить встречи практически незамедлительно. На первой или второй неделе сентября прибудет делегация, и мы запустим процесс решения ряда вопросов", - сказал глава внешнеполитического ведомства США. Он не пояснил, идет ли речь о визите американской делегации в Гавану или кубинской - в Вашингтон.

Читайте такжеГоссекретарь США едет на Кубу с первым визитом за 70 лет

Ранее УНИАН сообщал, что госсекретарь США Джон Керри прибыл на Кубу, чтобы поднять американский флаг над посольством США в Гаване, ознаменовав официальное открытие дипломатической миссии. Таким образом Куба и США возобновляют дипломатические отношения, прерванные более 50 лет назад.