Россия и оккупированные территории: их стоимость для граждан РФ (карта)

Российская стратегия хоть и не дешевая, но более чем рациональна с геополитической точки зрения. Слабеющая изнутри Россия сталкивается со все возрастающим внешним влиянием США на постсоветском пространстве. Россия и в дальнейшем будет пытаться захватить и удержать как можно больше плацдармов в своем ближнем зарубежье, чтобы в дальнейшем использовать их против Запада.

Об этом говорится в отчете американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor.

"Даже в начале 1990-х, когда Россия была вынуждена сократиться до своих нынешних размеров, Кремль все равно находил время и деньги, чтобы удерживать и финансировать отколовшиеся территории Осетии и Абхазии в Грузии и Приднестровье в Молдове. По мере роста российской экономики, все больше выделялось войск и финансов для поддержания этих территорий на плаву", - говорится в сообщении.

Примечательно, что у оккупированных Россией территорий много общего. Все они крошечные – Южная Осетия занимает около 3,9 тысячи кв. км с населением 40 000 жителей, Абхазия – 8,5 тысячи кв. км и 240 000 жителей, Приднестровье – 4,1 тысячи кв. км и 555 тысяч жителей. Все они экономически изолированные, с теневой экономикой, а их финансовое выживание напрямую зависит от щедрости России.

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Кроме того, в последние годы геополитическая игра России становится все более сложной и затратной. В дополнение к присоединению Крыма (26 000 кв. км и 2 миллиона населения), Кремль взял на содержание самопровозглашенные ДНР и ЛНР (около 16 тысяч кв. км и населением предположительно 3,5 миллиона человек) на востоке Украины.

И хотя точные цифры отсутствуют, по приблизительным оценкам Россия ежегодно тратит около 300 миллионов долларов на Абхазию и минимум по 100 миллионов долларов на Южную Осетию и Приднестровье, обеспечивая наполнение их бюджетов, низкие цены на бензин, выплату пенсий и прочее.

Кроме того, в 2015 году Россия выделила минимум 2,42 миллиарда долларов на Крым (не считая военных затрат), и, согласно докладу аналитика Высшей школы экономики Сергея Алексашенко, в 2015 году федеральный бюджет выделит не менее 2 миллиардов долларов на военную поддержку оккупированных территорий на востоке Украины, и эти цифры продолжают рости.

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И это еще не весь перечень. В течение последних недель мир наблюдает резкое увеличение российской военной поддержки режима в Сирии, где Кремль рассчитывает на длительное пребывание своих войск. Подобное вмешательство делает невозможным завершение конфликта мирным путем.

Российское участие в сирийском конфликте тесно связано с войной на востоке Украины: чем большее США будут зависеть от России в решении конфликта на Ближнем Востоке, тем меньше вероятность их вмешательства в процессы, происходящие на постсоветском пространстве.

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Тем временем в Нагорном Карабахе в ближайшие месяцы может снова вспыхнуть замороженный конфликт: мы видим все признаки того, что Азербайджан может попытаться пересмотреть свой статус-кво с Арменией, а Россия готовится к отправке миротворцев для дальнейшего удержания региона в сфере своего влияния.

Впрочем, даже такие расходы не критичны для российской экономики: по самым приблизительным расчетам, Россия тратит на эти территории около 5 миллиардов долларов в год, что составляет менее 3% федерального бюджета в 2015 году (206 миллиардов долларов). Вместе с тем, не стоит забывать, что данная сумма не включает в себя средства оборонного бюджета, выделенные на военные операции в Украине и Сирии.