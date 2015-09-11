Россия превратила Крым в базу военных операций против Запада - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на конференции в Киеве.

Читайте такжеПорошенко прокомментировал присутствие российских "зеленых человечков" в Сирии

“Крым превратился в базу военных операций России в ее дальнейших усилиях дестабилизировать ситуацию на Черном море и в Средиземноморье, в глобальном противостоянии с Западом”, - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что необходимо обеспечить возврат контроля Украины над своей восточной границей и возобновить свой суверенитет над Крымом.