Премьер Британии Кэмерон посетил лагерь беженцев в Ливане

Об этом заявил вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль в письме членам Социал-демократической партии Германии, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Таким образом в немецком правительстве откорректировали свой предыдущий прогноз относительно ожидания 800 тыс. беженцев.

Читайте такжеВице-канцлер: в Германии есть ресурсы принимать по полмиллиона мигрантов в год

"Становится очевидным, что в этом году к нам прибудет не 800 тыс., как это прогнозировалось министерством внутренних дел, а миллион", - заявил Зигмар Габриэль.

При этом он напомнил слова министра транспорта Германии Александра Добриндта, что Германия "достигла лимита" в отношении приема беженцев.

Между тем, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон посетил лагерь беженцев в Ливане, расположенный в нескольких километрах от границы с Сирией, передает Би-би-си. Всего в регионе таких лагерей около 1500.

Британский премьер встретился с семьей беженцев и посетил первый день занятий в школе в Бейруте. Говоря о цели своего визита, Дэвид Кэмерон заявил, что хотел своими глазами посмотреть на быт беженцев.

Напомним, в течение следующих 5 лет Великобритания примет до 20 тыс. сирийских беженцев, заявил Дэвид Кэмерон в конце прошлой недели. Однако он подчеркнул, что беженцев будут принимать исключительно из лагерей ООН, расположенных близ границы Сирии. Таким образом, решение британского премьера не коснется мигрантов, уже попавших в Европу.

Кроме того, правительство страны недавно распорядилось выделить на помощь мигрантам 100 млн фунтов, из которых около 30 млн достанутся Ливану.