В Германии заявили, что страна "достигла лимита" по приему мигрантов

Об этом заявил министр транспорта Германии Александр Добриндт, передает DW.

"Пределы допустимой нагрузки достигнуты. Этот сигнал должен быть понятым однозначно", - отметил он.

При этом Добриндт подчеркнул, что стране требуется время, чтобы упорядочить сложную ситуацию, которая сложилась, и сейчас важно принять меры для остановки потока мигрантов на немецкой границе.

Читайте такжеОрбан: Венгрия будет высылать беженцев обратно

При этом министр транспорта отметил, что важной является помощь тех безопасных стран, на территорию которых люди, оказавшиеся в беде, попали раньше.

Также необходимо восстановить действенный контроль на немецких границах, пояснил министр, отметив, что "из-за полного отказа ЕС защита внешних границ ЕС больше не обеспечена".