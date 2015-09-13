В Германии заявили, что страна "достигла лимита" по приему мигрантов
Германия "достигла лимита" по приему беженцев.
Об этом заявил министр транспорта Германии Александр Добриндт, передает DW.
"Пределы допустимой нагрузки достигнуты. Этот сигнал должен быть понятым однозначно", - отметил он.
При этом Добриндт подчеркнул, что стране требуется время, чтобы упорядочить сложную ситуацию, которая сложилась, и сейчас важно принять меры для остановки потока мигрантов на немецкой границе.
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При этом министр транспорта отметил, что важной является помощь тех безопасных стран, на территорию которых люди, оказавшиеся в беде, попали раньше.
Также необходимо восстановить действенный контроль на немецких границах, пояснил министр, отметив, что "из-за полного отказа ЕС защита внешних границ ЕС больше не обеспечена".