Германия ожидает 800 тысяч мигрантов, а Словакия отказалась принимать беженцев-мусульман

Об этом сообщил министр внутренних дел страны Томас де Мезьер, передает украинская редакция "Немецкой волны". Таким образом, правительство скорректировало свой предыдущий прогноз, согласно которому в этом году ожидался приток лишь 450 тыс. мигрантов. Но даже это количество превосходило все рекорды в истории страны. До сих пор больше всего беженцев в Германию прибыло в 1992 году, когда чиновники зарегистрировали 440 тыс.

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По словам Томаса де Мезьера, Германии не хватает 100-150 тыс. мест в учреждениях первичного приема мигрантов. Среди других проблем министр назвал необходимость изменения законодательства, что позволило бы на короткое время заменить палатки для мигрантов на жилье, в котором можно проживать зимой. 24 сентября представители федеральных властей, земель и общин планируют провести так называемый "саммит по проблемам беженцев", чтобы определить дальнейшие шаги, заявил Томас де Мезьер.

Из-за роста количества беженцев федеральный бюджет вынужден будет выделить общинам дополнительные средства, заявил министр экономики и лидер социал-демократов Зигмар Габриэль. По его словам, речь идет о 3 млрд евро. Однако на сегодня предусмотрено предоставление из федерального бюджета местным на решение проблемы мигрантов только одного миллиарда евро.

Между тем, власти Словакии заявили, что пустят в страну мигрантов из Сирии, но только христиан или атеистов, передает Би-би-си. Представитель словацкого министерства внутренних дел Иван Метик заявил, что Братислава не примет беженцев-мусульман, поскольку "они не смогут чувствовать себя здесь как дома". По его словам, это делается для того, чтобы не нарушать гармонию в отношениях между различными общинами, живущими в стране. Представитель МВД Словакии сказал: "Мы по-настоящему хотим помочь Европе в решении проблемы мигрантов, но для беженцев мы лишь страна транзита, они не хотят оставаться у нас жить. Мы могли бы принять 800 мусульман, но в нашей стране нет ни одной мечети. Как же мусульмане будут интегрироваться, если им не может здесь нравиться?".

Согласно плану Евросоюза по распределению 40 тыс. прибывших в Европу мигрантов, Словакия должна принять 200 человек из лагерей временного содержания в Турции, Италии и Греции.