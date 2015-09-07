Великобритания за 5 лет примет 20 тысяч мигрантов из Сирии

Об этом заявил премьер-министр страны Дэвид Кэмерон, передает Би-би-си. Ранее Дэвид Кэмерон заявлял, что Британия несет "моральную ответственность" перед теми, кто остался без дома в результате сирийского конфликта.

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Однако он подчеркнул, что беженцев будут принимать исключительно из лагерей ООН, расположенных около границы Сирии. Таким образом, решение британского премьера не коснется мигрантов, уже попавших в Европу.

В течение последних четырех лет статус беженцев в Британии получили почти 5 тыс. сирийцев.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания примет у себя мигрантов, однако не уточнил, какое именно количество.