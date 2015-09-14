Канада обвинила страны Персидского залива в нежелании принимать мигрантов

Такое заявление сделал министр обороны Канады Джейсон Кенни, передает ZN.UA со ссылкой на CTV. "За исключением Ливана, Иордании и Турции, которые заслуживают большой благодарности за их гостеприимство... другие страны в регионе делают очень мало или вообще ничего, кроме выделения гуманитарной финансовой помощи… и они говорят, что не намерены менять свою политику", - сказал Джейсон Кенни.

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По его словам, необходимо оказывать гуманитарную помощь, вести кампанию против "Исламского государства" и бороться с незаконной перевозкой мигрантов. "Попытки ввести бесполетную зону или дать ООН мандат на действия не имели и не будут иметь успеха в будущем, так как Россия применила право вето в Совете Безопасности ООН", - добавил министр обороны Канады.