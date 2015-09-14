Канада обвинила страны Персидского залива в нежелании принимать мигрантов
Странам Персидского залива следует принять больше мигрантов, поскольку этот вопрос не может быть решен без участия региональных стран.
Такое заявление сделал министр обороны Канады Джейсон Кенни, передает ZN.UA со ссылкой на CTV. "За исключением Ливана, Иордании и Турции, которые заслуживают большой благодарности за их гостеприимство... другие страны в регионе делают очень мало или вообще ничего, кроме выделения гуманитарной финансовой помощи… и они говорят, что не намерены менять свою политику", - сказал Джейсон Кенни.
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По его словам, необходимо оказывать гуманитарную помощь, вести кампанию против "Исламского государства" и бороться с незаконной перевозкой мигрантов. "Попытки ввести бесполетную зону или дать ООН мандат на действия не имели и не будут иметь успеха в будущем, так как Россия применила право вето в Совете Безопасности ООН", - добавил министр обороны Канады.