ООН: через Средиземное море в 2015-2016 годах в Европу прибудет 850 тысяч беженцев
По меньшей мере 850 тыс. мигрантов и беженцев прибудут в Европу в 2015-2016 годах через Средиземное море.
Такой прогноз содержится в опубликованном во вторник заявлении управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), передает ТАСС.
По подсчетам его экспертов, в нынешнем году число ищущих убежища в Старом свете составит 400 тыс. человек, а в будущем - 450 тыс. человек.
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"УВКБ по делам беженцев ожидает, что в этом году в Европу через Средиземноморье прибудут 400 тыс. человек, которые будут добиваться международной защиты, - говорится в документе. - В 2016 году это число может достичь 450 тыс. человек или больше".
В Управлении признают, что уже сейчас эти оценки представляются заниженными. Поток мигрантов, который прибудет в Европу нынешней осенью и зимой, будет зависеть от погодных условий в Средиземном море, отмечают эксперты.
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Ранее УНИАН сообщал, что по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала 2015 года более 365 тысяч человек пересекли Средиземное море, чтобы добраться до Европы и попросить убежища.
Также сообщается, что с начала года почти 2900 человек погибли, пытаясь пересечь море на переполненных лодках.